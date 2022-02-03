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Altın yatırımcısının gözü ABD’de!

03.02.2022 - 11:08 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 3 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 787 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1804 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Ons altın fiyatları geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girerken; Rusya – Ukrayna gerilimiyle beraber oluşan güvenli liman algısıyla desteklendi. Haftanın dördüncü işlem gününde altın yatırımcısının gözü, yarın açıklanacak olan Ocak ayı ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarında olacak. Bu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası üzerinde belirleyici olacağından kritik... Dün açıklanan, ABD özel sektör istihdam verisi 13 ay sonra ilk kez düşüş kaydetmişti. Bu düşüşte omicron varyantının etkili olduğu düşünülüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1809 dolar seviyesini; en düşük ise 1802 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında düşüşle 1804 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 785 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 791,06 lira seviyesini, en düşük ise 780,61 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:55 itibarıyla yüzde 0.59 oranında yükselişle 787,49 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1289 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 301 liradan işlem görüyor.

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ ABD’DE!
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Haftanın dördüncü işlem gününe 1805 dolar seviyesinde başlayan ons altın fiyatındaki ana belirleyici unsurlar ABD’den gelecek ekonomik veriler, Rusya – Ukrayna arasındaki gerilim ve küresel enflasyon oranlarının seyri olmaya devam edecek. Normal şartlar altında eğer Rusya – Ukrayna gerilimi olmasaydı ABD dolar endeksinin yükselerek şu anda bulunduğu 96 seviyelerinin karşısında ons altın fiyatının 1788 dolar seviyelerinde olmasını beklerdik. 

Dolayısıyla şu anda nispeten güçlü ekonomik veriler karşısında daha dayanaklı ve halen alıcılı olan bir ons altın görüyoruz. Bu durum da bize gösteriyor ki piyasalar özellikle ABD tarafından gelen güçlü veriler karşısında halen jeopolitik konular hakkında tedirgin ve enflasyondaki düşüşlerin gerçekleşmesi hakkında şüpheci.

Bu genel görünüm karşısında eğer Rusya lideri Putin ile Çin lideri Şi arasında cuma sabahı yapılacak görüşme sonrasında bir anlaşmazlık haberi piyasalara sızarsa ons altında yukarı yön kuvvetlenebilir. Aksi durumdaki olumlu bir görüşme sonucunda da 1800 dolar altına sarkmalar görebiliriz, hatta bunun üzerine Cuma günü ABD istihdam verileri de kuvvetli gelir, Dolar endeksi 97’li seviyelerin üzerine çıkarsa ons altın fiyatı 1795 dolar seviyesindeki önemli bir kırılma noktasına kadar geri çekilebilir. Ons altın yatırımcıları bu iki konudaki haber akışlarını yakında takip etmeliler.

Gram altın tarafında ise dolar/TL kurunda hale devam eden sıkışma çerçevesinde 785TL seviyesindeki fiyat ile güne başladığımızı görüyoruz. Şubat ayındaki genel görünümde dolar/TL kurunun bu dar bant içerisinde hareket edeceğini düşündüğüm için gram altında şu sıralarda 800TL üzeri kalıcılıklar biraz az olasılık gibi görülüyor. Ancak yine de orta vadeli yatırımcılar için 800TL altındaki seviyelerin mayıs ayına kadar olan döneme kadar kazanç getirebilecek alım fırsat seviyeleri olduğunu düşünüyorum.

 


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