Altın yatırımcısının gözü 15:30’da! Uzmanlar değerlendirdi | Altın Haberleri

Altın yatırımcısının gözü bugün 15:30’da ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisinde olacak. Sürpriz gelecek bir verinin piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor. Son günlerde ABD’den gelen ve ekonomik bozulmaya işaret eden veriler, ABD’de ‘resesyon’ ihtimalini kuvvetlendirirken; altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Tarım dışı istihdam verisi de altın fiyatları için yön belirleyici olacak. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Çayırlı ve İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Uslu değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altın yatırımcısının gözü bugün, ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Bu veri piyasalar açısından kritik olurken; verinin ABD’de yaşanabilecek resesyon ihtimali ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasıyla ilgili ip uçları vermesi bekleniyor. İstihdam verisi için öncü gösterge olarak kabul edilen ve dün açıklanan, ABD'de özel sektör istihdam verisi piyasa beklentilerinin altında kalırken; önceki gün ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi beklentilerin üzerinde gelerek Fed’in sıkılaşma politikasında hızlanabileceği beklentisini kuvvetlendirmişti.

ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi verinin 325 bin gelmesi yönünde… Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirecektir. Bu da dünyada dolar varlıklarını güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılayabilir. Tam tersi bir durumda yani verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir. Bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 14-15 Haziran tarihinde yapılacak. Toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı çıkması beklenirken; Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar kritik önemde olacak.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı ABD’den gelen ve ekonomik bozulmaya işaret eden veriler sonrası yönünü yukarı çevirirken; haftanın son işlem gününde en yüksek 1874 doları, en düşük ise 1864 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,13 oranında düşüşle 1866 dolardan işlem görüyor.

Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 993,51 lira seviyesini, en düşük 987,82 lirayı gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:33 itibarıyla yüzde 0,13 oranında yükselişle 990,06 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1620 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 664 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 988 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 990 lira seviyeden başladı.

ALTIN İÇİN ESAS SENARYO ENFLASYONUN SEYRİNE BAĞLI KALACAK

Emre Çayırlı - ALB Yatırım Araştırma Müdürü

ABD istihdam raporu öncesinde, yumuşayan ekonomiye ilişkin artan endişelerle altın fiyatı yönünü yeniden yukarı çevirdi. Fed’in faiz artırımlarına başlamasıyla, ABD’nin resesyona girebileceğine dair artan endişeler ve hafta içinde ABD’de açıklanan istihdam verilerinde görülen yavaşlama güvenli liman varlıklarının cazibesini arttırdı. Güvenli liman talebinin canlanmasıyla külçe altın haziran ayı başından bu yana 1830 dolardan 1870 doların üzerine yükseldi.

Dün ABD’de açıklanan özel sektör istihdam raporunun istihdam piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını göstermesi bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesi altına destek olmuş durumda. Bugün yayınlanacak olan ABD istihdam verilerinde ortalama saatlik kazançlar artışının enflasyonun altında kalmaya devam ettiği görülürse, resesyon ihtimalinin artmasına bağlı olarak altın fiyatında yükseliş yaşanabilir. Bununla beraber pandemi nedeniyle kaybedilen işlerin yüzde 95'ine yakın bir kısmını geri kazanılmış olduğu düşünüldüğünde ise altın için esas senaryonun enflasyonun seyrine bağlı kalmaya devam edecek gibi gözüküyor.

İSTİHDAM RAPORUNUN DETAYLARI ALTIN İÇİN KRİTİK

Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine dair medyan beklenti, 320 bin seviyesinde bulunuyor ama beklenti dağılımı 200 ila 450 bin arasına yayılım göstermiş durumda. İşsizlik oranında ise 0,1 puan azalış beklentisi var. Bu kapsamda yayınlanacak olan istihdam raporunun detayları altın fiyatlaması için oldukça kritik olacak.

Teknik olarak uzun vadeli yükseliş trendi üzerinde hareket eden ons altın fiyatı, kısa vadeli düşüş kanalı içinde ikili dip formasyonu oluşturmuş durumda. Gün içinde açıklanacak olan verilerle 1870 dolar direncinin üzerine geçilmesi halinde 1915 dolar bölgesine doğru yükselişin hız kazandığını görebiliriz. İstihdam verilerin iyimser bir tablo çizmesi durumunda ise direnç bölgesinden 1840 dolar seviyesine doğru değer kaybı yaşanabilir.

KRİTİK VERİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Hüseyin Uslu - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Her ayın ilk haftasında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verisi açıklanır. Açıklanan veriler Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası üzerinde etkili olduğu için önem arz etmekte ve piyasa tarafından yakından takip edilmektedir. Fed, mayıs ayında 50 baz puan faiz artırdı ve Fed üyeleri haziran ve temmuz ayındaki toplantı için de 50'şer baz puan faiz artırımını desteklediklerini açıkladı.

Fed, sıkılaşmanın devam edeceğine yönelik bir mesaj verirken açıklanan ekonomik verilerin de faiz artırımına uygun bir ortam yaratması piyasalarda hareketliliğe neden olabiliyor. Bu nedenle bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, istihdam piyasasına yönelik bir beklenti oluşturabileceği için ve bu beklenti de Fed'in para politikası kararında etkili olabileceği için altın fiyatlarında dalgalanma görülebiliyor.

Tarım dışı istihdam verisi nisan ayında 391 bin olan beklentinin üzerinde 428 bin açıklanarak doların güçlenmesinde rol oynayan gelişmelerden bir tanesi olmuştu. Verinin mayıs ayında 325 bin açıklanması bekleniyor. Beklenti üzerinde gelebilecek bir veri doları kuvvetlendirebileceği için ons altın üzerinde de bir baskı oluşturabilir. Tam tersi bir durumda ise altın ons altın üzerindeki baskının azaldığı görülebilir.

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