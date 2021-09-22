22 Eylül altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 493 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1775 dolar seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, altın fiyatları üzerinde hareketliliğe sebep olacak Fed toplantısı ve Evergrande'nin borç ödemesi ile ilgili gelişmeleri bigpara'ya değerlendirdi.

Küresel piyasaların günlerdir beklediği zaman geldi. Bu akşam Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Toplantıdan çıkacak mesajlar ve TSİ 21.30'da yapılması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması kritik olacak. Piyasaların odağında tahvil alımı azaltımı (tapering) ile ilgili mesajlar kritik olacak.

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin haber akışı ise Asya'da risk algısını etkilemeyi sürdürüyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışı, bugün pay piyasaları üzerindeki baskıyı nispeten azalttı.

Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğu haberi piyasalar üzerindeki baskıyı azaltırken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1780 dolar seviyesini; en düşük ise 1772 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1775 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 494 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 493 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 494,81 lira seviyesini, en düşük ise 491,38 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12.21 itibarıyla yüzde 0.33 oranında yükselişle 493,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 315 liradan işlem görüyor.

ALTIN YATIRIMCISININ BİR GÖZÜ ÇİN’DE DİĞER GÖZÜ ABD’DE!

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın yatırımcısı, Çin Evergrande Group'taki borç krizinin olası yansımalarına ilişkin endişeler arasında güvenli liman varlıklarına olan talebin artması ve Fed toplantısının sonucunu değerlendiriyor. Evergrande, pazartesi günü en büyük banka alacaklılarından en az ikisine olan faiz ödemelerini kaçırdı ve nakit sıkıntısı çeken geliştiriciyi ülkenin en büyük borç yeniden yapılandırmalarından birine bir adım daha yaklaştırdı. Evergrande'nin onshore yan kuruluşu tahvil ödemelerine ilişkin olarak 23 Eylül'de ödenmesi gereken bir faiz ödemesi konusunda yuan tahvil sahipleriyle anlaşmaya vardığını söyledi. Ancak kupon ödemelerinin ayrıntıları net değil. Evergrande'nin tahvillerini elinde tutan büyük finansal oyuncuların kapladığı alan ve 300 milyar dolar üzerindeki toplam borç düşünüldüğü zaman; bu borç doğal olarak sadece şirketin değil yoğun şekilde kreditörlerin sorunu.

Fed başta olmak üzere Merkez bankalarının kararları, para politikası beklentilerini ve piyasa hareketlerini yönlendirmede çok önemli olacak. Özellikle; küresel ekonominin son finansal stres unsurları, PMI’ların ortaya koyduğu kısmi yavaşlama etkenleri gibi stagflasyon (yüksek enflasyon içinde durgun büyüme) belirtileri eşiğinde, para politikası evriminin hassas dengelere bağlı olduğu görülmektedir. FOMC toplantısında, varlık alımının azaltılmasının zamanlaması hakkında bir güncelleme verilmesi bekleniyor. Enflasyonun yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiği bir ortamda FOMC’den bir daralma duyurusu veya ipuçları bekleniyor. Muhtemelen bir sinyal şeklinde olacaktır, ayrıca Fed’in politika açıklamasında finansal piyasa stresine ne kadar yer vereceği konusu da önemli.

Çin’den Evergrande emlak piyasası kriz etkisi ve borç tavanı belirsizliğinin Fed’i ne kadar geride tutabileceğine bakacağız. En son Covid vakalarındaki artışın getirdiği belirsizlikler de var. Biraz zaman kazanmak makul görünüyor, bu nedenle kasım veya aralık toplantısına ilk aksiyonun bırakılması ve 2022’yi içine alacak şekilde tapering (varlık alımı azaltımı) dilimlerinin gerçekleştirilmesi beklenebilir.

Duyurunun kasımda yapılıp, ince ayarlı azaltımın aralık ayında başlatılması da bir seçenek. Bunun belirleyicisi de şu olur; Fed küresel bulaşıcı yavaşlama riskini ne seviyede görüyor? Potansiyel başlangıç tarihi muhtemelen yarın olmayacaktır, ancak yılsonundan önce olması çok olasıdır. Güvercin açıklama piyasalarda rahatlama sağlar, biraz değerli metallere de yarar; ancak olası bir şahin açıklamanın piyasa etkisi daha uzun süreli olacaktır. Bunun nedeni de tapering olgusuna zemin oluşturacak nedenlerin, Fed geride dursa bile ortadan kalkmayacağı ve Kasım-Aralık periyodunda bir tapering açıklamasını beklenecek olmasıdır.

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