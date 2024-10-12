Altın yatırımcısını tatmin etmedi! İşte bu haftaki yükseliş

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ABD ekonomisinden gelen sınırlı pozitif veriler eşliğinde hafif yükseliş trendine giren altın fiyatları haftayı karsız kapadı.

ABD'de Eylül ayında enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklandı. Beklentiler yüzde 2,3'tü ve Ağustos ayında da enflasyon yıllık yüzde 2,5 oranında gerçekleşmişti.

Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi altına sınırlı yükseliş getirdi.

GRAM ALTIN

Gram altın haftaya 2921 liradan başladı. Haftayı 2928 liradan tamamladı. Böylece altındaki yükseliş yüzde 0,24 olarak kaldı.

ONS ALTIN

Ons altın haftaya 2653 dolardan başladı. Haftayı 2657 dolardan tamamladı. Ons altın haftalık bazda yüzde 0,15 oranında yükselmiş oldu.