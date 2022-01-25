gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 801 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1840 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalar yarınki ABD Merkez Bankası toplantısına kilitlenirken; Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Baştürk, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ons altında aşağı yönde bir düzeltme gelme ihtimalini yüksek görüyorum” dedi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı geçtiğimiz 4 işlem gününü yatay bir seyirde geçirirken; altın yatırımcısı, Fed'in kritik toplantısını ve ABD-Rusya gerilimini dikkatle takip ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası faiz kararı yarın Türkiye saati ile 22:00'de açıklanacak. Toplantı sonrası, bankanın para politikasıyla ilgili vereceği mesajlar önemli olacak. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Baştürk, Fed'in altın fiyatları üzerindeki olası etkileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Yarın akşamki Fed toplantısından, mart ayına yönelik gelecek söylemler önemli olacaktır. Ons altın, bir süredir yatay seyrettiği için gelebilecek teknik kırılımlar önemli olur" dedi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1844 dolar seviyesini; en düşük ise 1834 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında düşüşle 1840 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 796 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 797 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 802,55 lira seviyesini, en düşük ise 794,92 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16:12 itibarıyla yüzde 0.11 oranında yükselişle 801,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 348 liradan işlem görüyor.

AŞAĞI YÖNDE DÜZELTME GELME İHTİMALİ YÜKSEK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Her ne kadar son dönemde piyasalarda yüksek oynaklık yaşansa da ons altın 4 işlem günüdür oldukça yatay bir hareket sergiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri, aralık ve ocak aylarında riskli varlıkları ciddi anlamda baskı altına aldı. Fed, mart ayında tahvil alımlarını bitirecek. Bu yıl içerisinde en az 3 defa faiz artırımı bekleniyor. Bunlara ek olarak 8,8 trilyon civarındaki bilançonun da küçültülmesi gündemde. Tüm bu gelişmeler piyasalardaki risk iştahını düşürdü. Kişisel beklentim de zaten bu yöndeydi.

Özellikle majör borsalarda satış beklentimin bu aşamada gerçekleştiğini söyleyebilirim. Fakat Fed beklentilerine rağmen ons altında önemli bir düşüş görmedik; hatta yukarı yönde bir hareket oluştu. Bunun sebebi de Ukrayna-Rusya gerginliği ve olası bir Rusya hamlesinde ABD ile sıcak temas yaşayabileceği endişeleri diye düşünüyorum. Benim kişisel düşüncem, ABD ile Rusya’nın sıcak bir temasa girmemesi yönünde.

Tüm bunları düşündüğümüzde; ons altında aşağı yönde bir düzeltme gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Özellikle yarın akşamki Fed toplantısından, mart ayına yönelik gelecek söylemler önemli olacaktır. Ons altın, bir süredir yatay seyrettiği için gelebilecek teknik kırılımlar önemli olur. Bu aşamada 1862 dolar direnci önemli. Bu seviye altında kaldığı sürece satış baskısı görebiliriz. Aşağıda ise, 1832-1828 dolar bandı önemli bir destek. Bu bölge altına sarkılırsa, ons altında ilk aşamada 1800 dolara doğru bir baskı görebiliriz.

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