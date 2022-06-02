2 Haziran çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları için yarın ABD’den gelecek veri yön belirleyici olacak. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 982 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1856 dolar seviyesinde bulunuyor.

ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında hızlanabileceği beklentisiyle altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Piyasalar yarın Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan mayıs ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Bu verinin ABD’de yaşanabilecek resesyon ihtimali ve Fed’in sıkılaşma politikasıyla ilgili ip ucu vermesi bekleniyor.

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1857 dolar seviyesini görürken; en düşük 1844 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,53 oranında yükselişle 1856 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 971 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 976 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 983,40 lira seviyesini, en düşük 972,43 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:51 itibarıyla yüzde 0,97 oranında yükselişle 982,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1611 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 630 liradan işlem görüyor.

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