Altın yatırımcıları tedirgin

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Altın yatırımcıları geçtiğimiz haftalarda yükselişe odaklanmışken şu sıralar düşüşün nerede duracağını düşünmeye başladı.

Küresel ekonomik durumun yavaş düzelme göstermesi, enflasyondaki dinamizmin gerilememesi, faiz indirimlerine rağmen altın tarafında kalıcı yükseliş hareketinin oluşmaması yatırımcıları tedirgin ediyor.

ABD seçimlerinin ardından kısa süre yükseliş gösteren altın sonrasında düşüş grafiği sergiliyor.

KISA SÜREDE YÜZDE 5 KAYIP

Kasım ayına 3049 lirayla başlayan altın dün 2881 liraya kadar geriledi. Böylece altında ay başından bu yana sadece 12 günde (işlem görmeyen günler de var) yüzde 5'in üzerinde kayıp oluştu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2622 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksek de 2627 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2616 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 2894 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2886 lira, en yüksek de 2902 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2890 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2991 liradan alınırken 3032 liradan satılıyor.