Altın yatırımcıları şokta! Teknik düzeltme gerçekleşti

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Küresel ekonomilerde beklenen ve istenen gelişmeler tam manasıyla gerçekleşmeyince altın fiyatlarında sürpriz geri çekilmeler ortaya çıktı.

Piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD seçimlerinden kimin galip çıkacağı, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, Orta Doğu'daki çatışma ortamı gibi etkenler altın fiyatlarında belirleyici unsur oluyor.

TEKNİK DÜZELTME GELDİ

Hızla yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına düzeltme hareketi dün itibarıyla başladı. Bugün de gerileme devam etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2743 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2743 dolar, en yüksek de 2751 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2750 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3020 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3018 lira, en yüksek de 3034 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3033 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3104 liradan alınırken 3154 liradan satılıyor.