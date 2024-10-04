Altın verilere odaklandı

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Küresel piyasalar Fed'den yeni faiz indirimleri beklerken Orta Doğu'daki çatışma ortamı altın fiyatları üzerinde gerilime neden oldu. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla dalgalı seyreden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Altın, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan güvenli liman talebinin desteğiyle yükseldi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2656 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2654 dolar, en yüksek de 2667 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2667 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2913 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2909 lira, en yüksek de 2936 lirayı gördü. Şu sıralar 2935 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3053 liradan alınırken 3104 liradan satılıyor.