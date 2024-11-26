Altın, Trump'ın gümrük vergisi tarifesiyle hafif yükselişte

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Göreve geldiğinde piyasalar üzerinde etkili adımlar atacağı bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e de ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi getirmek için söz verdi.

Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte altın fiyatları hızlı düşüş gösterirken Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları altın fiyatlarını yükseltmeye yetti.

"ALTIN 2500 DOLARA GERİ DÖNMELİ"

Cenevre merkezli MKS PAMP SA'nın metaller stratejisi başkanı Nicky Shiels bir notunda "Yatırımcılar, ABD'nin borç ve bütçe açığı hikayesi dışarı itilirken, piyasa yanlısı ve kripto yanlısı kabine seçimleriyle Amerika'nın 'Altın Çağı'nı giderek daha fazla fiyatlandırıyor. Altın kısa vadede 3.000 dolara değil, 2.500 dolara geri dönmeli" dedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2626 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2605 dolar, en yüksek de 2632 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2630 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 2918 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2898 lira, en yüksek de 2929 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2927 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3032 liradan alınırken 3083 liradan satılıyor.