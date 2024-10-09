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Altın tarihi zirvesinden uzaklaştı! İşte son durum

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın tarihi zirvesinden uzaklaştı İşte son durum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 06:42

Altın fiyatları beklentilerin fiyatlanması nedeniyle düşüş eğilimine girdi. Tarihi zirveden uzaklaşmaya başlayan altın Fed'in faiz kararına odaklandı.

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Küresel piyasalarda altın güç kaybına uğradı. Fed'in faiz indirimiyle birlikte güçlenen ve tarihi yüksek seviyelere çıkan altın beklentilerin fiyatlanması nedeniyle zayıflamaya başladı.

Orta Doğu'daki çatışma ortamına rağmen düşüşe geçen altın tarihi zirvesinden yüzde 3 civarında gerilemiş oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2621 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksek de 2624 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2615 dolardan alıcı buluyor. Tarihi zirvesi ise 2685 dolar olmuştu.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2887 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2868 lira, en yüksek de 2891 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2882 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi zirvesi 2949 liraydı.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3002 liradan alınırken 3048 liradan satılıyor.

 

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#Altın#Emtia#Fiyat

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