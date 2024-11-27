Altın stabil seyrediyor

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ABD borsaları rekor kırarken, dolar küresel çapta güç kazanmaya devam ediyor. Altın fiyatları ise tarihi zirvesinden hızlı düşüşün ardından yeniden tarihi zirveye yaklaşsa da güçlenmekte imtina ediyor. Orta Doğu'da ateşkesin olması da altının tansiyonunu düşürdü.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2632 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2627 dolar, en yüksek de 2640 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2638 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2931 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2927 lira, en yüksek de 2945 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2939 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3039 liradan alınırken 3084 liradan satılıyor.