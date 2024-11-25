Altın satıcılı seyrediyor

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Altın yatırımcıları düşüş ve yükseliş arasındaki hızda hesaplamalarını yapmaya devam ediyor. Dalgalı seyre yönelen altın fiyatları bu haftaya gerilemeyle başladı.

Doların güçlü seyretmesi ons altın üzerinde baskı oluşturdu ve altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

ONS ALTIN

Ons altın haftaya 2710 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2659 dolar, en yüksek de 2721 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 2675 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3004 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2953 lira, en yüksek de 3020 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2970 liradan alıcı buluyor. Düşüş yüzde 1'in üzerinde.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3072 liradan alınırken 3108 liradan satılıyor.