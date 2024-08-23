Altın Powell'la yükseldi | Altın Haberleri

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'e yaptığı konuşmada enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü ve politika ayarlama zamanının geldiğini söyledi. Bu açıklamalar eşliğinde altın fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı.

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz hakkında alacağı karara odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell "Enflasyonun yüzde 2'ye giden sürdürülebilir yolda olduğundan eminim" dedi.

Faiz konusunda politika ayarlamalarının yapılacağına değinen Powell'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları hareketlendi.

Ons altın 2515 dolara kadar çıkarken gram altın 2750 liraya yükseldi. Altında yüzde 1.5'e yakın prim bulunuyor.

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