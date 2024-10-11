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Altın ithalatı hız kazandı

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#Altın#İthalat#Ekonomi
Altın ithalatı hız kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:32

Altına olan talep artmaya devam ediyor. Altın ithalatı Eylül'de üst üste ikinci ayda da arttı.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre üst üste ikinci ayında da artış gösterdi, ancak geçen yılın aynı ayına göre düşüşünü sürdürdü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Eylül ayında altın ithalatı 8 bin 218 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 644 kg, geçen yılın Eylül ayında 14 bin 961 kg seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 9 aylık döneminde ise ithalat 88 bin 99 kg seviyesine ulaştı.

GÜMÜŞ İTHALATI DA YÜKSELİŞTE

Aynı ayda gümüş ithalatı 44 bin 245 kg olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 53 bin 175 kg, geçen yıl Eylül ayında 106 bin 807 kg gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 9 ayında ithalat miktarı 290 bin 427 kg oldu.

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#Altın#İthalat#Ekonomi

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