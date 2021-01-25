‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Altın için kritik hafta!

25.01.2021 - 10:51 | Son Güncelleme :
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 25 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1863 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek gelişmeleri ve teknik seviyeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 441 TL seviyesinde hareket ederken; yeni haftaya 440 TL seviyesinden başladı. Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 438.20 lira seviyesini, en yüksek ise 443.83 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.10 itibarıyla yüzde 0.19 oranında yükselişle 442.60 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 719 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 959 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ons altını baskılarken; altının ons  fiyatı gün içerisinde en yüksek 1866 dolar seviyesini, en düşük ise 1849 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.51 oranında yükselişle 1863 dolardan işlem gördü.

ALTIN İÇİN KRİTİK HAFTA​
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın yeni haftaya temkinli başladı. Piyasada riskler hala sürüyor. Salgınla mücadele devam ederken, aşılamanın etkisi sınırlı kalıyor ve bu durum salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla, ABD ve Avrupa’da önlemler arttırılırken, Çin’de de yeni yıl tatilinin yaklaşmasıyla ve vakaların görülmesiyle birlikte, Çin’de de kısıtlamalar gündeme geldi. Bu tablo altın açısından olumlu.

Diğer bir konu, ABD’de teşvik paketi beklentileri. Yeni Başkan Biden geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu 1.9 Trilyon dolarlık paket için şubat ayının ilk haftasında Temsilciler Meclisi oylanacağını belirtti. Cumhuriyetçiler tarafından şimdilik net bir sinyal bulunmazken, bu paketin kısa vadede hayata geçirilmesi için özellikle Cumhuriyetçilerden en az 10 kişinin oyuna ihtiyaç var. Bu pakete, Demokratlardan onay geleceği beklenirken, Cumhuriyetçiler tarafından sekteye uğrayabilir ihtimali hala gündemde. Bu durumda sınırlı da olsa fiyatlamaları baskıladığını düşünüyorum. Ancak kısa sürede oylama yapılır ve paket hayata geçirilirse bu durum ons altında yeni bir yükselişe destek olabilir. Dolayısıyla salgından sonra paketle ilgili gelişmeler bu açıdan izlenmeli.

Bu haftanın bir diğer gündemi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. 26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00’da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30’da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Karar için bir beklenti yok. Varlık alımına dair geçtiğimiz günlerde, Powell kısa vadede bir azaltımın olmayacağına dair sinyal vermesine karşın piyasa bunu toplantı sonrası açıklamalarında da duymak istiyor. Dolayısıyla bu hafta varlık alımına dair söylemler önemli olabilir.

Piyasalarda dolar gevşek seyrediyor. Özellikle teşvik paketine dair beklentiler, doların bu seyrine neden oluyor. Doların bu görünümü de, altının şimdilik 1850 dolar çevresinde tutunmasını desteklemekte.

Altında teşvik paketi, salgının durumu, Biden hamleleri ve Powell açıklamaları bu haftanın konu başlıkları. Bu gelişmeler altının seyrini belirleyebilir. Ons altın için 1858 dolar 22 günlük ortalamasının geçtiği direnç noktası ve bu direncin üzerinde ısrarcı bir seyir oluşmadığı sürece altında yeni bir yükseliş trendi izlenmeyebilir. Geri çekilmelerde 1850 dolar altında kapanışlar görülmesi durumunda 1841 - 1825 – 1800 dolar destekleri karşımıza çıkıyor. Teknik görünüm altında temkinli olduğu için şimdilik olağanüstü bir durum olmadıkça yatay seyri sürebilir. Teşvik paketi özellikle altın için pozitif bir gelişme ve yakın zamanda teşvik paketinin onaylanması altının kazançlarını genişletmesini destekleyebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. İlave alımlar içinse geri çekilmeleri değerlendirebilir düşüncesindeyim. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.537 Değişim: -0,22% Hacim : 15.454 Mio.TL Son veri saati : 12:49
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.538
7,3869 Değişim: -0,24%
Düşük 7,3774 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9670 Değişim: -0,36%
Düşük 8,9545 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
440,06 Değişim: -0,39%
Düşük 439,67 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.