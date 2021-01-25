altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 25 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1863 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek gelişmeleri ve teknik seviyeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 441 TL seviyesinde hareket ederken; yeni haftaya 440 TL seviyesinden başladı. Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 438.20 lira seviyesini, en yüksek ise 443.83 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.10 itibarıyla yüzde 0.19 oranında yükselişle 442.60 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 719 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 959 liradan satılıyor.

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ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ons altını baskılarken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1866 dolar seviyesini, en düşük ise 1849 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.51 oranında yükselişle 1863 dolardan işlem gördü.

ALTIN İÇİN KRİTİK HAFTA​

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın yeni haftaya temkinli başladı. Piyasada riskler hala sürüyor. Salgınla mücadele devam ederken, aşılamanın etkisi sınırlı kalıyor ve bu durum salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla, ABD ve Avrupa’da önlemler arttırılırken, Çin’de de yeni yıl tatilinin yaklaşmasıyla ve vakaların görülmesiyle birlikte, Çin’de de kısıtlamalar gündeme geldi. Bu tablo altın açısından olumlu.

Diğer bir konu, ABD’de teşvik paketi beklentileri. Yeni Başkan Biden geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu 1.9 Trilyon dolarlık paket için şubat ayının ilk haftasında Temsilciler Meclisi oylanacağını belirtti. Cumhuriyetçiler tarafından şimdilik net bir sinyal bulunmazken, bu paketin kısa vadede hayata geçirilmesi için özellikle Cumhuriyetçilerden en az 10 kişinin oyuna ihtiyaç var. Bu pakete, Demokratlardan onay geleceği beklenirken, Cumhuriyetçiler tarafından sekteye uğrayabilir ihtimali hala gündemde. Bu durumda sınırlı da olsa fiyatlamaları baskıladığını düşünüyorum. Ancak kısa sürede oylama yapılır ve paket hayata geçirilirse bu durum ons altında yeni bir yükselişe destek olabilir. Dolayısıyla salgından sonra paketle ilgili gelişmeler bu açıdan izlenmeli.

Bu haftanın bir diğer gündemi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. 26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00’da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30’da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Karar için bir beklenti yok. Varlık alımına dair geçtiğimiz günlerde, Powell kısa vadede bir azaltımın olmayacağına dair sinyal vermesine karşın piyasa bunu toplantı sonrası açıklamalarında da duymak istiyor. Dolayısıyla bu hafta varlık alımına dair söylemler önemli olabilir.

Piyasalarda dolar gevşek seyrediyor. Özellikle teşvik paketine dair beklentiler, doların bu seyrine neden oluyor. Doların bu görünümü de, altının şimdilik 1850 dolar çevresinde tutunmasını desteklemekte.

Altında teşvik paketi, salgının durumu, Biden hamleleri ve Powell açıklamaları bu haftanın konu başlıkları. Bu gelişmeler altının seyrini belirleyebilir. Ons altın için 1858 dolar 22 günlük ortalamasının geçtiği direnç noktası ve bu direncin üzerinde ısrarcı bir seyir oluşmadığı sürece altında yeni bir yükseliş trendi izlenmeyebilir. Geri çekilmelerde 1850 dolar altında kapanışlar görülmesi durumunda 1841 - 1825 – 1800 dolar destekleri karşımıza çıkıyor. Teknik görünüm altında temkinli olduğu için şimdilik olağanüstü bir durum olmadıkça yatay seyri sürebilir. Teşvik paketi özellikle altın için pozitif bir gelişme ve yakın zamanda teşvik paketinin onaylanması altının kazançlarını genişletmesini destekleyebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. İlave alımlar içinse geri çekilmeleri değerlendirebilir düşüncesindeyim.

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