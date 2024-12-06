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Altın haftayı kazançlı kapamak istiyor

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın haftayı kazançlı kapamak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 08:05

Altın fiyatları dar bantta hareket etmeyi sürdürüyor. Hafta başından bu yana iniş çıkış yaşayan altın haftayı primli kapama gayreti içinde.

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Küresel ekonomik gelişmeler, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımı, Orta Doğu'daki çatışma ortamı gibi birçok faktör altın fiyatlarını etkiliyor.

Haftaya 2962 liradan başlayan altın haftayı primli kapama gayreti içine girdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2631 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2613 dolar, en yüksek de 2644 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2642 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2934 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2922 lira, en yüksek de 2957 lira görüldü. Şu sıralar 2954 liradan el değiştiriyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2999 liradan alınırken 3042 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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