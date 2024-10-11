Altın haftalık yükselişe yöneliyor! İşte son durum

Haberin Devamı

Küresel piyasalar ABD verilerine odaklanmışken altın en ufak bir olumlu gelişmede yükseliş hareketine başlıyor. Dün ABD'de açıklanan ve beklentilerin üstünde gerçekleşip bir miktar düşen enflasyonla birlikte yükseliş hareketine başlayan altın bugün de yüzde 1'e yakın yükselişini sürdürüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2629 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2628 dolar, en yüksek de 2646 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2646 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2888 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2877 lira, en yüksek de 2916 lirayı gördü. Şu sıralar 2914 liradan alıcı buluyor. Tarihi zirvesi 2949 lira olmuştu. Yüzde 1'e yakın primli seyrediyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3024 liradan alınırken 3071 liradan satılıyor.