Altın hafif yükselişte

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Piyasalarda fiyatlamalar yerine oturmaya başladı. Kısa sürede hızla yükselen altın fiyatları durgunluk içine girdi. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi olasılığı, Orta Doğu'daki gerilime rağmen altın fiyatları durağan seyrediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2662 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2658 dolar, en yüksek de 2670 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2665 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2927 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2913 lira, en yüksek de 2939 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2934 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3027 liradan alınırken 3074 liradan satılıyor.