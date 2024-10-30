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Altın güne rekorla başladı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın güne rekorla başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 06:48

Altın fiyatları hızla güç kazanmaya devam ediyor. Faiz indirimleri, Orta Doğu'daki çatışma ortamı ve ABD seçimlerinin yaklaşması altını destekliyor.

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Küresel piyasalarda altın riskleri fiyatlamaya devam ediyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi, Orta Doğu'daki İsrail-Filistin-Lübnan-İran çatışması ve Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimleri altın üzerine etkili olmaya devam ediyor.

Kritik gelişmeler nedeniyle güç kazanan altın rekorlarına yenilerini ekledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2774 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2773 dolar, en yüksek de 2782 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2778 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3056 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3054 lira, en yüksek de 3066 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3063 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3142 liradan alınırken 3196 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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