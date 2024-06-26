  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın güne hafif düşüşle başladı...Gram altın ne kadar oldu?
‹ Önceki Haber Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Altın güne hafif düşüşle başladı...Gram altın ne kadar oldu?

26.06.2024 - 10:13 | Son Güncelleme :
Altın güne hafif düşüşle başladı...Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Altının gramı 2 bin 455 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 250 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 455 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 457 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 455 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 250 liradan satılıyor.

Haberin Devamı

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 kayıpla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsatarak, perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü gösterse de henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada bulunmadıklarını ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.608 Değişim: -0,68% Hacim : 15.989 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 10.595 26.06.2024 Yüksek 10.707
Açılış: 10.681
32,9988 Değişim: 0,38%
Düşük 32,8748 26.06.2024 Yüksek 33,0079
Açılış: 32,8748
35,3335 Değişim: 0,15%
Düşük 35,2447 26.06.2024 Yüksek 35,4051
Açılış: 35,2807
2.455,97 Değişim: 0,17%
Düşük 2.447,32 26.06.2024 Yüksek 2.462,84
Açılış: 2.451,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.