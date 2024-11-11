Altın güçsüz seyrediyor

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Küresel piyasalar altın fiyatlarına odaklandı. Hızlı yükselişin ardından düşüşe geçen altın yatırımcılarını ekranlara kilitledi.

ABD Başkanlık seçimlerinin sonrasında düşüş eğilimini hızlandıran altın, Fed'in faizi bir kademe daha düşürmesine rağmen yükseliş hareketi göstermedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2684 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2666 dolar, en yüksek de 2686 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2671 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2967 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2944 lira, en yüksek de 2968 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2950 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3034 liradan alınırken 3069 liradan satılıyor.