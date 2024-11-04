×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAAltın Haberleri

Altın güçsüz seyrediyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın güçsüz seyrediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:14

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki tarihi rekorların ardından gelen düzeltme hareketinin etkisiyle güçsüz seyir gösteriyor.

Haberin Devamı

Altın fiyatları yatay seyre yöneldi. Geçtiğimiz hafta 3076 liraya kadar yükselen gram altın haftaya 3020 liradan başladı.

ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, merkez bankalarının faiz indirimi kararları altın üzerinde etkili oluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2736 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2730 dolar, en yüksek de 3742 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2741 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3020 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3020 lira, en yüksek de 3028 lira görüldü. Şu sıralar 3025 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3098 liradan alınırken 3139 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!