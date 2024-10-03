Altın güç kazanma gayretinde

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Altın fiyatları hızlı yükselişin ardından ufak düzeltmelerle yoluna devam etmenin yollarını arıyor. Fed'in faiz indirimi ve yeni faiz indirimlerinin gelmesi ihtimalinin olması, Orta Doğu'daki çatışma ortamının farklı ülkelere de yayılmaya başlaması altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında olsa da uluslararası piyasalarda doların güç kazanmasından ötürü altına olan talep geriledi.

ABD'de açıklanması beklenen verileri takip edecek olan altın yataya yakın seyretmeye devam ediyor.

Yatırımcılar bugün, ISM hizmet verilerini ve haftalık ilk işsizlik başvurularını takip edecekler. Yarın ise gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2658 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2653 dolar, en yüksek de 2663 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2654 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 2923 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2906 lira, en yüksek de 2931 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2920 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3042 liradan alınırken 3088 liradan satılıyor.