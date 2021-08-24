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Altın fiyatlarının kaderini belirleyebilecek 2 tarih

24.08.2021 - 09:39 | Son Güncelleme :
24 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? Altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 488 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Fon Yöneticisi Baştürk, "Piyasalarda tüm gözler cuma günü (27 Ağustos) Jackson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Powell’in üzerinde olacak. Fakat benim bu toplantıya dair önemli bir beklentim bulunmuyor" şeklinde belirtirken, kritik tarihin 22 Eylül Fed toplantısı olacağını ekledi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 488 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 487 lira seviyeden başladı. Gram altın fiyatı yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 489,99 lira seviyesini, en düşük ise 486,58 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0.18 oranında düşüşle 488,85 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 300 liradan işlem görüyor.

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ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde döviz ve emtia piyasalarında volatilite artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü burada yapacağı konuşma piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik olacak. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1806 dolar seviyesini; en düşük ise 1800 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında düşüşle 1801 dolardan işlem gördü.

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 22 EYLÜL
Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi

Piyasalarda tüm gözler cuma günü Jackson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Powell’in üzerinde olacak. Fakat benim bu toplantıya dair önemli bir beklentim bulunmuyor. Powell, bu toplantıda genel gidişattan bahsedecektir ve para politikasına yönelik önemli bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Burada kritik tarih 22 Eylül Fed toplantısı olacaktır.

Her ne kadar birçok Fed üyesi tahvil alımlarının bir an önce azaltılmaya başlanması gerektiği yönünde açıklama yapsa da piyasaların bu durumdan etkilenmediğini görüyoruz. ABD borsaları yükselişine devam ederken, dolar endeksindeki değer kayıpları ise emtiaları canlandırdı. Fakat bu hareketlerin ne kadar sürdürülebilir olacağı konusu soru işareti olacaktır. Eğer Fed 22 Eylül’de tapering (varlık alımının azaltılması) konusunda bir karar alırsa bu durum küresel risk iştahını düşürecektir. Bu kapsamda emtialarda yeniden bir baskı görebiliriz. Tapering’in ertelenmesi ise piyasaları rahatlatacaktır. 

İki hafta önce sert bir düşüşle 1680 dolara kadar gerileyen ons altın geçen hafta başında toparlanmış ardından çok dar bir bant içerisinde hareket ederek haftayı bitirmişti. Dün ise piyasalardaki pozitif iştahla birlikte ons altında da yükselişler gördük.

Ons altının teknik görünümünde henüz yukarı yönde bir trend için sinyal bulunmuyor. 1815, 1832 dolar ve 1844 dolar dirençleri ons altın için izlenmesi gereken eşikler. Yükselişlerde satış fırsatları görebiliriz. Ons altında trendin yukarı olduğunu ifade edebilmemiz için 1844 üzeri hareket gerekmektedir. Düşüşlerde ise kritik nokta 1775 olacaktır. Bu seviye altında bir fiyatlama gelirse yeniden 1680 seviyeleri gündeme gelebilir. 


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