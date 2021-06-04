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Altın fiyatlarının kaderi buna bağlı!

04.06.2021 - 13:53 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarının kaderi buna bağlı! | Altın Haberleri

Enflasyonist endişeler ve dolar endeksindeki zayıflık temelinde geçen ay yüzde 8'e yakın değer kazanan altının ons fiyatında, Fed'in 15-16 Haziran toplantısında verilecek mesajların bundan sonraki yön açısından kritik olacağı belirtiliyor.

Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.

ABD'de nisan ayı enflasyonun yüzde 4,2'lik artışla yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesinde gelmesi, halihazırda ekonomide toparlanmaya işaret eden verilere eklenince mayıs ayında piyasaların gidişatında enflasyonist endişeler ana belirleyici oldu.

AA'nın haberine göre; Fed yetkilileri her ne kadar söylemlerinde "faiz indirimi için erken" vurgusunu öne çıkarsa da varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğu mesajını vermeleri, enflasyonist endişeleri besleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.

Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.

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Altının ons fiyatı haziran ayına da güçlü bir görünümle başlarken, 1.916,6 dolarla yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, hareketini 1.860-1.920 dolar bandında sürdürdüğü görülüyor.

Öte yandan yurt içinde geçen ay dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altının fiyatı yüzde 10,4'lük değer kazancıyla 520,5 liradan kapanmasının ardından, haziranda 518-536 lira bandında seyrediyor.

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajların altının ons fiyatının bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıdığını belirterek salgın sonrası ülkelerdeki normalleşme hızı ve aşılanmanın seyrinin de altına olan talebi şekillendirecek temel faktörler arasında yer aldığını vurguladı.

Hızlı yükselişlerin ardından teknik bir düzeltme de yaşanabileceğine dikkati çeken analistler, mevcut güçlü görünümün şimdilik korunduğunu söyledi.

"ALTIN FİYATINDA ANA YÖN YUKARI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ons altının mayıs ayında yükselen eğilimini hızlandırdığını belirterek, bunda temel dinamiğin zayıf dolar ve küresel piyasalardaki değişen enflasyon beklentileri olduğunu söyledi.

ABD tarafında ortaya çıkan enflasyon konusunu piyasaların oldukça ciddiye aldığını vurgulayan Özer, Fed Başkanı Jerome Powell ile diğer banka yetkililerinden gelen güvercin açıklamaların piyasadaki dengelenmeyi beraberinde getirdiğini kaydetti.

Özer, bu denge çabasının yine de ons altının yükselişini engelleyemediğine işaret ederek, "Gevşeyen ABD 10 yıllık tahvil faizi ve aynı zamanda kripto paralardaki oynaklık da eklenince ons altındaki sıkışma eğilimi yukarı yönde kırılmış oldu." diye konuştu.

Dolar bazında altın fiyatında ana yönün yukarı olmaya devam ettiğini aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ons altında aşağı yönlü bir düzeltmeye kapı açmış olabilir. Teknik olarak ons altın için 1.868 dolar seviyesi kritik destek konumunda. Bu seviyenin altında günlük kapanışlar olması halinde satışların 1.816 dolar seviyesine doğru sarkması beklenebilir. Ons altında 1.868 doların altındaki geri çekilmelerde mevcut uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bununla birlikte yaşanacak temel gerçekleşmelere bağlı olarak 1.816 dolar yakınlarından tekrar tepkiler gelebilir. Aksi durumda, 1.860 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin korunması halinde ana yön yukarı olmaya devam edecektir. Kısa vadede ise 1.912 dolar seviyesindeki güçlü direncin yukarı yönde kırılması 1.960 dolar seviyesine doğru yükselişi destekleyecektir. Bu doğrultuda 15-16 Haziran'da gerçekleşecek Fed toplantısı oldukça önem kazanmış durumda. Her verinin önemli olduğu ABD ekonomisindeki enflasyon beklentileri Fed'in merceğinde olmaya devam ediyor. Bu anlamda yapılacak söylem ya da sözel değişiklik ons altında etkili olabilir."

Özer, ons altının yukarı yönde gitme isteğinin halen bulunduğuna dikkati çekerek, "Yurt içinde de dolar kurunda yön yukarı. Buna karşın ons altında aşağı yönlü bir düzeltme olması halinde gram altın için alım fırsatı verebilir. Taktiksel olarak 530 lira yakınlarından gram altın almak riskli olabilir. Şu an için ons altında beklediğimiz düzeltme hareketi dikkate alındığında 520-515 lira seviyelerine doğru oluşabilecek düşüşler ya da daha altındaki seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Mevcut gram altın pozisyonları korunabilir." diye konuştu.

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