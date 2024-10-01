Altın fiyatlarında zirve denemesi var

Haberin Devamı

Fed'in faiz indirimleri, Orta Doğu İsrail, Lübnan, İran arasındaki gerilim ve çatışma ortamı altın fiyatlarını yeniden güçlendirdi.

Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyesine yaklaşmaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed faizi 50 baz puan indirdi ve faiz indirimlerinin devam edebileceği sinyalini verdi.

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarının ardından Hizbullah ve Lübnan'a operasyonlar düzenlemesi ve bundan sonraki süreçte İran'a da saldırabileceğine dair beklentiler altın fiyatlarını yükseltmede etkili oldu.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altın güne 2634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2632 dolar, en yüksek de 2671 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2669 dolardan işlem geçiyor ve tarihi yüksek seviyesi 28 Eylül 2024'te 2685 dolar olmuştu.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN ZİRVE DENEMESİ YAPIYOR

Gram altın da ons altındaki yükselişe paralel değer kazandı. Gram altın güne 2895 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2884 lira, en yüksek de 2939 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2934 liradan alıcı buluyor. Gram tarihi rekorunu 26 Eylül 2024 tarihinde 2949 lira ile gerçekleştirmişti.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3033 liradan alınırken 3070 liradan satılıyor.