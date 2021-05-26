‹ Önceki Haber ‘Turizmde geçen yılki rakamları geçeriz’ ‘Turizmde geçen yılki rakamları geçeriz’ Sonraki Haber › Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yeni zirve

26.05.2021 - 09:38 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 26 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken; gram altın fiyatları 6.5 ayın zirvesini, ons altın fiyatları ise geçtiğimiz 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan yükseliş hareketine bağlı olarak değer kazancını sürdürürken; yeni günde 9 Kasım 2020 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın gün içerisinde 518,24 lira seviyesine kadar yükselerek, yaklaşık 6.5 ay önce gördüğü 535 lira seviyesinden sonra en yüksek değere ulaşmış oldu. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 515,12 lira seviyesini görürken; saat 09.20 itibarıyla yüzde 0.19 oranında düşüşle 515,68 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 838 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 445 liradan satılıyor.

Gram altın, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 515 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 516 lira seviyesinden başladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle 1907 dolar seviyesine kadar yükselerek 8 Ocak tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın fiyatı, bugün içerisinde en düşük ise 1897 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.31 oranında yükselişle 1904 dolardan işlem gördü.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLİYOR
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Fed yetkilileri enflasyon beklentilerini aşağı çekip, 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60 eşiğinin altına geçmesinde etkili olurken, Hazine getirilerinde oluşan baskı da altın fiyatlarını yukarıda tutmaya devam etmektedir. Clarida’nın Yahoo Finance açıklamasından sonra da piyasa hareketleri benzer doğrultuda devam ediyor, eğilimlerde önemli bir bozulma yok. Altın hareketinde de aşınma etkisi gözlemlenmiyor. 10 yıllıkların düşük seyri, altını kısa vadede desteklemeyi sürdürüyor. 

Fed ve enflasyon beklentileri ana belirleyici unsurlar olarak görünüyor. 15-16 Haziran’da FOMC toplantısı gerçekleşecek ve enflasyon göstergeleri ile Fed’in enflasyon çıpası anlamında bir bozulma görüp görmediği politika sıkılaştırma aşamasına geçiş için ana göstergeler. Dolayısıyla, ilgili makro veriler ve 10 yıllıklara yansıması önemli. Altın tapering dinamiklerine rağmen yükselme aşamasında kalmayı sürdürüyor, bu durumlar gündelik kısmi satışlar haricinde devam edebilir. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.415 Değişim: -0,84% Hacim : 17.875 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.411 27.05.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.427
8,4992 Değişim: 0,01%
Düşük 8,4976 28.05.2021 Yüksek 8,4992
Açılış: 8,4982
10,3789 Değişim: -0,09%
Düşük 10,3789 28.05.2021 Yüksek 10,3898
Açılış: 10,3886
518,14 Değişim: 0,47%
Düşük 512,99 27.05.2021 Yüksek 519,86
Açılış: 515,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.