gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 26 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken; gram altın fiyatları 6.5 ayın zirvesini, ons altın fiyatları ise geçtiğimiz 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan yükseliş hareketine bağlı olarak değer kazancını sürdürürken; yeni günde 9 Kasım 2020 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın gün içerisinde 518,24 lira seviyesine kadar yükselerek, yaklaşık 6.5 ay önce gördüğü 535 lira seviyesinden sonra en yüksek değere ulaşmış oldu. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 515,12 lira seviyesini görürken; saat 09.20 itibarıyla yüzde 0.19 oranında düşüşle 515,68 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 838 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 445 liradan satılıyor.

Gram altın, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 515 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 516 lira seviyesinden başladı.

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ONS ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle 1907 dolar seviyesine kadar yükselerek 8 Ocak tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın fiyatı, bugün içerisinde en düşük ise 1897 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.31 oranında yükselişle 1904 dolardan işlem gördü.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLİYOR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Fed yetkilileri enflasyon beklentilerini aşağı çekip, 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60 eşiğinin altına geçmesinde etkili olurken, Hazine getirilerinde oluşan baskı da altın fiyatlarını yukarıda tutmaya devam etmektedir. Clarida’nın Yahoo Finance açıklamasından sonra da piyasa hareketleri benzer doğrultuda devam ediyor, eğilimlerde önemli bir bozulma yok. Altın hareketinde de aşınma etkisi gözlemlenmiyor. 10 yıllıkların düşük seyri, altını kısa vadede desteklemeyi sürdürüyor.

Fed ve enflasyon beklentileri ana belirleyici unsurlar olarak görünüyor. 15-16 Haziran’da FOMC toplantısı gerçekleşecek ve enflasyon göstergeleri ile Fed’in enflasyon çıpası anlamında bir bozulma görüp görmediği politika sıkılaştırma aşamasına geçiş için ana göstergeler. Dolayısıyla, ilgili makro veriler ve 10 yıllıklara yansıması önemli. Altın tapering dinamiklerine rağmen yükselme aşamasında kalmayı sürdürüyor, bu durumlar gündelik kısmi satışlar haricinde devam edebilir.

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