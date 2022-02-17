Altın yorum 17 Şubat: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın fiyatı yaşanan jeopolitik risklerin artmasıyla 8 ayın zirvesini yenilerken; gram altın fiyatı da ons altından aldığı destekle yükseldi. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, 1860 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirtirken; bu seviyenin altına sarkılmadığı halinde yükselişin sürebileceğini belirtti.

Şenay Zeren

Ons altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik belirsizlikler sebebiyle dalgalı bir seyir yaşıyor. Ons altın geçtiğimiz salı günü 8 ayın en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra; kritik bölgede tansiyonun düşmesiyle zirveden gerilemişti. Altının ons fiyatı, Rus basınında yer alan Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurmasıyla tekrar yükselişe geçti. Altın fiyatı, 1897 dolar seviyesine kadar yükselerek 8 ayın zirvesini yeniledi. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor. 1860 dolar öncesinde ise bugün ve yarın 1877 dolar altına doğru bir hareket görmediğimiz müddetçe 1920 dolar seviyesine doğru gidiş potansiyeli daha da kuvvetlenecektir” şeklinde değerlendirdi.

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Ons altın gün içerisinde en düşük 1867 dolara kadar gerilerken; saat 17:17 itibarıyla yüzde 0,82 oranında yükselişle 1887 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle 830 liranın üzerini görerek 2 ayın en yüksek seviyesini yeniledi. Gram altın gün içerisinde en düşük 816 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,95 oranında yükselişle 825 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1355 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 581 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 815 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 818 lira seviyeden başlamıştı.

YÜKSELİŞ 1920 DOLAR SEVİYESİNE KADAR SÜREBİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altın fiyatlarında ana belirleyici faktör olarak küresel çapta Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ve bu krizin özellikle enerji fiyatları ile küresel enflasyon üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler izlenmeye devam ediyor.

ABD Dolar Endeksi buradan gelen haberler ile anlık sert şekilde yukarı yönlü tepkiler vererek 96 seviyesinin üzerine çıksa da ons altın fiyatında aynı şekilde aşağı yönde sert etkiyi görmüyoruz. Dolar endeksi bu gelişmeler çerçevesinde 96 üzerinde kalıcı olmadığı sürece ons altın seyrinin yukarı yöndeki güçlü seyrinin devam edeceğini düşünüyorum.

Bu çerçevede ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor. 1860 dolar öncesinde ise bugün ve yarın 1877 dolar altına doğru bir hareket görmediğimiz müddetçe 1920 dolar seviyesine doğru gidiş potansiyeli daha da kuvvetlenecektir.

Gram altında ise, geçtiğimiz haftalarda 800TL altındaki fiyat seviyelerinin önemli alım fırsatları olduğunu ısrarla vurgulamıştım. Nitekim geldiğimiz seviyelere baktığımızda gram altın fiyatındaki yükselişin arkasındaki ana itici gücün de ons altın yükselişi olduğunu görüyoruz. DolarTL yaklaşık beş haftadır yatay bant içerisinde devam ederken 13.36 TL altında bir fiyatlama görmediğimiz müddetçe bu yatay bantın aşağıya doğru kırılmayacağını, aksine yukarı doğru 13.90 TL kritik seviyeye doğru ilerleme potansiyeli içinde olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede yakın vadede şubat ayı sonuna kadar gram altında şu anki seviyelerde yatay bir hareket, mart ayı itibariyle de bu seviyelerden kademeli şekilde yukarı yönde hareketler görebileceğimizi düşünüyorum.