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Altın fiyatlarında yükseliş hareketi! Yatırımcılar dikkat

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında yükseliş hareketi Yatırımcılar dikkat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 06:29

Dün son zamanların en sert düşüşünü gösteren altın fiyatları yatırımcıları tarafından takip ediliyor. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi arttı. Bu gelişme altın fiyatlarına pozitif yansıdı.

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Altın fiyatlarında sert düzeltme hareketi dün yaşandı. ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazandığının belli olmasıyla birlikte yüzde 2'ye yakın düşüşler kaydedildi ve gram altın 2915 liraya kadar geriledi.

Bugün de altın fiyatları düşüş eğilimindeydi ancak ABD'de açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi arttı. Beklentilerin altında kalan veri nedeniyle altın güçlenme gösterdi.

KRİPTO PARALAR GÜÇLENDİ

Kripto para birimleri Trump'ın seçilmesiyle rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Bitcoin 76 bin 276 puana kadar tırmandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2660 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2643 dolar, en yüksek de 2686 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2683 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 2924 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2906 lira, en yüksek de 2957 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2954 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3033 liradan alınırken 3067 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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