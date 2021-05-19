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Altın fiyatlarında yeni zirve! Yükseliş sürer mi?

19.05.2021 - 09:53 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 19 Mayıs güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları, yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 506 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 4 ayın en yüksek seviyesini görürken şu sıralarda 1881 dolar seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, gram altın ve ons altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketliliği Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda 510.43 lira seviyesine kadar yükselerek 09 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içinde en düşük ise 501.09 lira seviyesini görürken; saat 17.23 itibarıyla yüzde 0.89 oranında yükselişle 506.38 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 367 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 502 lira seviyesinden başlamıştı.

ONS ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNDE

Tahvil piyasasındaki hareketlilik, dolar endeksi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken; altının ons fiyatı 8 Ocak tarihinden beri en yüksek seviye olan 1890 dolar seviyesini gördü. Ons altın, en düşük ise 1852 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.66 oranında yükselişle 1881 dolardan işlem gördü.

ONS ALTININ GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

İçinde bulunduğumuz hafta başlangıcı ile birlikte ABD dolar endeksinin düşüş trendi içerisine girerek 90 seviyesinin altına düşmesinin etkisiyle ons altın fiyatları 1873 dolar seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş kaydetti.

Hafta başı yaptığım yorumda 1850 doların üzerine yerleşmesi durumunda ons altın fiyatının 1900 dolar seviyesine yönelik yolculuğunun başlayacağından bahsetmiştim. Şu andaki görünümde de 1870 dolar seviyesinin altında bir kapanış olmaması ve burada bir destek bulması halinde 1900 dolar hedefine ilerleyiş devam edecektir.

Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında verilecek mesajlar da bu ilerleme üzerinde önemli rol oynayacaktır. Eğer ABD tüketici fiyatlarındaki yükselişin Fed Başkanı Powell’ın dediği gibi geçici olduğuna piyasa oyuncuları tarafından kanaat getirilirse bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.65 seviyesi altında kalmasını devam ettirir ve bu durum da ons altın fiyatlarını yukarı doğru iter diye düşünüyorum.

Bu koşul altında gram altın tarafında ise, 500TL üzerindeki hareket de sürekliliğine devam edecektir görünüyor. Gram altını 500TL üzerine daha da taşıma konusundaki en itici güç ise dolar/TL kurunda bayram esnasında görülen 8.50TL seviyesinin yeniden test edilme riski olacaktır.


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