Altın fiyatlarında yeni rekor

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Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara göre hareket etmeye çalışıyor. 50 baz puanlık faiz indirimiyle faiz oranını yüzde 4.75-5 aralığına çeken Fed'den yıl sonuna kadar 2 indirim hamlesinin daha gelmesi beklentisi altına olan talebi artırdı.

Piyasalarda ABD özelinde yüksek faiz ortamının geride kalacağı, enflasyonun düşüşünü sürdüreceği beklentisi fiyatlanıyor ve altın rekor kırıyor.

ONS VE GRAM YENİDEN REKOR SEVİYEDE

Ons altın güne 2628 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2623 dolar, en yüksek de 2636 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2633 dolardan işlem görüyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2636 dolar oldu.

Gram altın güne 2884 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2873 lira, en yüksek de 2894 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2891 liradan alıcı buluyor. Gram altın 2894 lirayla tarihi rekor kırdı.