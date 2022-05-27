Altın fiyatları 27 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 979 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1858 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 1860 dolar seviyesini; en düşük 1847 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,44 oranında yükselişle 1858 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 968 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 975 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 980,87 lira seviyesini, en düşük 971,08 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:28 itibarıyla yüzde 0,75 oranında yükselişle 979,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1605 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 603 liradan işlem görüyor.

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