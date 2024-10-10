Altın fiyatlarında veri hareketi!

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Altın fiyatları bugün açıklanan ABD Eylül ayı enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Aylık ve yıllık bazda beklentiler kadar olmasa da düşüş gösteren enflasyonla birlikte altın fiyatları sınırlı yükseliş gösterdi.

ABD'de Eylül ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e geriledi.

GRAM ALTIN GÜN İÇİ ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Gram altın fiyatları gün içi zirvesine yaklaştı. Güne 2869 liradan başlayan gram altın en düşük 2857 lira, en yüksek de 2887 lirayı görmüştü. Şu sıralar 2884 liradan işlem görüyor. Yüzde 0,50 civarında yükseliş söz konusu.

ONS ALTIN DA YÜKSELDİ

Enflasyon verilerine paralel olarak ons altın fiyatları da yükseldi. Ons altın güne 2607 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2603 dolar, en yüksek de 2624 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2622 dolardan işlem geçiyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2998 liradan alınırken 3038 liradan satılıyor.