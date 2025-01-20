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Altın fiyatlarında son durum

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında son durum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 09:52

Altın fiyatları geçen hafta üst üste kırdığı rekorların ardından haftaya sakin başladı.

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Altın fiyatları rekorun kıyısında dolaşıyor. Geçen hafta üst üste gelen rekorların ardından bu hafta da pozitif başlangıç gerçekleşti.

Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını düşürmesiyle birlikte bir dönem satıcılı seyreden altın son zamanlarda güç kazandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2701 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2689 dolar, en yüksek de 2711 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2711 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3077 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3075 lira, en yüksek de 103 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3102 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3085 lirada alınırken 3125 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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