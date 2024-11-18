Altın fiyatlarında son durum

Haberin Devamı

Altın fiyatlarında toparlanma görülmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 5'i aşan düşüş yaşayan altın bu haftaya pozitif başladı.

ABD'de önemli olan enflasyon verisinin geride kalması ve Fed'den yeni faiz indirimi beklentilerinin ortaya çıkması altını desteklemeye başladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2562 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2562 dolar, en yüksek de 2597 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2590 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2831 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2827 lira, en yüksek de 2879 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2871 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3006 liradan alınırken 3040 liradan satılıyor.