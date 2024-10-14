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Altın fiyatlarında son durum

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında son durum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:34

Altın fiyatları ABD'den gelecek olan verilerle yön bulmaya çalışıyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle altın fiyatları sınırlı yükseliş yaşadı.

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Küresel piyasalardaki enflasyon ve faiz kaygısı altın fiyatlarına yansıyor. ABD'de açıklanan işsizlik ve enflasyon verisi sonrasında altın fiyatlarında sınırlı yükselişler yaşandı.

Faizin düşüşe başlamasıyla birlikte uzmanlar altın fiyatlarında yükseliş bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2657 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2643 dolar, en yüksek de 2657 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2656 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2928 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2900 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2928 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3028 liradan alınırken 3069 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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