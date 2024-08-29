Altın fiyatlarında son durum | Altın Haberleri

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine odaklandı. Fed'in olası faiz indirimine yönelik olarak pozisyonlar alınmaya başlandı.

Altın fiyatları da Fed'in faiz indirimi ihtimalini fiyatlamayı sürdürüyor.

Ons altına güne 2504 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2503 dolar, en yüksek de 2518 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın yüzde 0.50 oranında primle 2516 dolardan alıcı buluyor.

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Gram altın ise güne 2743 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2739 lira, en yüksek de 2764 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2761 liradan alıcı buluyor.

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