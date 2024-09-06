Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 754 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 2 bin 746 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının üstünde 2 bin 754 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 100 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 2.519 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin öne çıkmayı sürdürmesi fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıkarken, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e yükseldi.

Analistler, söz konusu verilerin beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı sonrası artan durgunluk endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirli olacağını söyledi.

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Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi ve Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı yanı sıra ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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