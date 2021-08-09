gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 486 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1750 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ons altının fiyatı açısından çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin, gram altının fiyatı açısından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararı ve basın açıklamasının önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD Tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları gerilerken, yeni haftanın ilk işlem gününde ons altında sert düşüş hakim. Uzmanlar ons altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşte ABD tarım dışı istihdam verisi etkisinin sürdüğünü belirtirken, bunun yanında spekülatif hareketlerin de altına gelen satışlardaki ana neden olduğunu belirtiyor. Ons altın yanında demir, gümüş gibi emtialarda da düşüş eğilimi yaşanıyor. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 488 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 483 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 489,67 lira seviyesini, en düşük ise 459,30 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.31 itibarıyla yüzde 0.45 oranında düşüşle 486,07 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 293 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1764 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1652 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.74 oranında düşüşle 1750 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 KRİTİK VERİ

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geride bıraktığımız haftanın cuma gününde, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenenin üzerinde kuvvetli gelmesi ve bunun etkisiyle ABD dolar endeksinin 92.3 seviyelerinden nerdeyse 93 seviyesine yaklaşan hızlı yükselişi ons altın fiyatında sert bir düşüş meydana gelmesinde ana etken oldu. İlaveten, ABD Başkanı Joe Biden’ın Temmuz ayı istihdam raporu hakkında yaptığı konuşmada, bu güçlü trend ve ABD ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin sözleri de ABD dolarının yükselişini destekler nitelikte oldu.

Bir aylık görünümde 1835 – 1795 dolar kanalından her iki yönde dışarı taşmalar olması halinde, o yöne doğru kuvvetli bir eğilim beklentimiz, geçen hafta ons altının 1795 doların altına inmesinden sonra 1740 dolara kadar gerilemesi şeklinde kendisini göstermiş oldu. Buradan yeniden toparlanma için ilk etapta 1766-1772 dolar kuvvetli direnç seviyelerinin aşılmasını bekleyeceğiz.

Bu hafta yakından takip etmemiz gereken iki önemli veri var. Bir tanesi, ons altının fiyatı açısından çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, diğeri ise gram altının fiyatı açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararı ve basın açıklaması.

ABD enflasyonunda ufak çaplı bir gerileme bekleniyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) tahminleri doğrultusunda gerçekleşecek bir veri olması ve ABD dolarının değerini destekleyici bir gelişme olması nedeniyle bu hafta ons altın fiyatının yeniden geçen haftaki seviyelere doğru yukarı çıkma ihtimalini zayıf görüyorum.

Öte yandan içeride TCMB faiz kararı toplantısı sonrasındaki basın açıklamasında, eğer yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi sinyali verilirse, TL’nin bir değer kaybına uğraması ve dolar/TL kurunun 8.63 TL üzerine hareketlenmesi söz konusu olabilir. Bu durum da gram altın fiyatını yükseliş yönünde tetikleyici bir durum olur. Ancak ons altında yukarıda bahsettiğimiz senaryoları göz önüne aldığımızda gram altındaki bu yükseliş ihtimali bu hafta 490TL-492TL seviyelerinde sınırlı kalabilir. Uzun vadede ise gram altındaki bu seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği konusundaki görüşümü yineliyorum.

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