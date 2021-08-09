‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Temmuzda en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı? Temmuzda en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?

Altın fiyatlarında sert düşüş! Bu 2 veri kritik

09.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 486 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1750 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ons altının fiyatı açısından çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin, gram altının fiyatı açısından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararı ve basın açıklamasının önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD Tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları gerilerken, yeni haftanın ilk işlem gününde ons altında sert düşüş hakim. Uzmanlar ons altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşte ABD tarım dışı istihdam verisi etkisinin sürdüğünü belirtirken, bunun yanında spekülatif hareketlerin de altına gelen satışlardaki ana neden olduğunu belirtiyor. Ons altın yanında demir, gümüş gibi emtialarda da düşüş eğilimi yaşanıyor. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 488 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 483 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 489,67 lira seviyesini, en düşük ise 459,30 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.31 itibarıyla yüzde 0.45 oranında düşüşle 486,07 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 293 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1764 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1652 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.74 oranında düşüşle 1750 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 KRİTİK VERİ
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geride bıraktığımız haftanın cuma gününde, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenenin üzerinde kuvvetli gelmesi ve bunun etkisiyle ABD dolar endeksinin 92.3 seviyelerinden nerdeyse 93 seviyesine yaklaşan hızlı yükselişi ons altın fiyatında sert bir düşüş meydana gelmesinde ana etken oldu. İlaveten, ABD Başkanı Joe Biden’ın Temmuz ayı istihdam raporu hakkında yaptığı konuşmada, bu güçlü trend ve ABD ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin sözleri de ABD dolarının yükselişini destekler nitelikte oldu.

Bir aylık görünümde 1835 – 1795 dolar kanalından her iki yönde dışarı taşmalar olması halinde, o yöne doğru kuvvetli bir eğilim beklentimiz, geçen hafta ons altının 1795 doların altına inmesinden sonra 1740 dolara kadar gerilemesi şeklinde kendisini göstermiş oldu.  Buradan yeniden toparlanma için ilk etapta 1766-1772 dolar kuvvetli direnç seviyelerinin aşılmasını bekleyeceğiz.

Bu hafta yakından takip etmemiz gereken iki önemli veri var. Bir tanesi, ons altının fiyatı açısından çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, diğeri ise gram altının fiyatı açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararı ve basın açıklaması.

ABD enflasyonunda ufak çaplı bir gerileme bekleniyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) tahminleri doğrultusunda gerçekleşecek bir veri olması ve ABD dolarının değerini destekleyici bir gelişme olması nedeniyle bu hafta ons altın fiyatının yeniden geçen haftaki seviyelere doğru yukarı çıkma ihtimalini zayıf görüyorum.

Öte yandan içeride TCMB faiz kararı toplantısı sonrasındaki basın açıklamasında, eğer yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi sinyali verilirse, TL’nin bir değer kaybına uğraması ve dolar/TL kurunun 8.63 TL üzerine hareketlenmesi söz konusu olabilir. Bu durum da gram altın fiyatını yükseliş yönünde tetikleyici bir durum olur. Ancak ons altında yukarıda bahsettiğimiz senaryoları göz önüne aldığımızda gram altındaki bu yükseliş ihtimali bu hafta 490TL-492TL seviyelerinde sınırlı kalabilir. Uzun vadede ise gram altındaki bu seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği konusundaki görüşümü yineliyorum.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.436 Değişim: 0,06% Hacim : 10.333 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.432 06.08.2021 Yüksek 1.443
Açılış: 1.437
8,6328 Değişim: 0,20%
Düşük 8,6107 09.08.2021 Yüksek 8,6440
Açılış: 8,6156
10,1768 Değişim: 0,22%
Düşük 10,1261 09.08.2021 Yüksek 10,1878
Açılış: 10,1547
483,89 Değişim: -0,95%
Düşük 459,30 09.08.2021 Yüksek 489,68
Açılış: 488,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.