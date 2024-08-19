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Altın fiyatlarında rekor

19.08.2024 - 07:29 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında rekor | Altın Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını hareketlendiriyor. Ons altındaki rekor gram altına da pozitif yansıyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. Fed'in Eylül ayından itibaren faiz indireceğine yönelik beklentiler kuvvetlenirken ons altın rekor kırmaya devam ediyor.

Fed'in faizi düşürmeye başlamasıyla birlikte dolara verilen faizin gerileyecek olmasından dolayı diğer yatırım araçlarına kaymaların yaşanabileceği ihtimali nedeniyle farklı alanlarda yükselişler yaşanabiliyor.

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ONS ALTIN TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE

Ons altın güne 2507 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2495 dolar, en yüksek de 2509.88 doları gördü. Şu sıralar 2500 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE

Gram altın fiyatları da ons altındaki rekorun etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2717 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2702 lira, en yüksek de 2718 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2708 liradan alıcı buluyor.


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