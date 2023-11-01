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Altın fiyatlarında Powell hareketi

01.11.2023 - 21:56 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında Powell hareketi | Altın Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5,50 seviyesinde sabit bıraktı. Bununla birlikte Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında faize ilişkin gelecekte ne karar vereceklerine ilişkin ipucu vermemesi ve ekonomik büyümede yavaşlama beklentisi altın fiyatlarında negatif yönde hareketliliğe neden oldu.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5,50 seviyesinde sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faizin geleceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı ancak genel gidişata yönelik olarak olumlu konuşma gerçekleştirmedi.
İş gücü talebinin arzı aştığını belirten Powell "Enflasyon aşağı geliyor ancak hala hedefin oldukça üzerinde. GSYH güçlü ancak yavaşlayacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirecek politika duruşunu başardığımızdan henüz emin değiliz. Daha sıkı şartların devam etmesi gerekli" dedi.

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"DÜNYAYI TAKİP EDİYORUZ"

Küresel çapta yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışmasının olduğu ortamı da değerlendiren Powell "Aralık toplantısına kadar veriler gelecek ve finansal koşulları, dünyayı da takip ediyoruz. Ara verildikten sonra faiz artırmanın zor olacağı değerlendirmeleri doğru değil" ifadesini kullandı.

ALTIN TEPKİ GÖSTERDİ

Altın fiyatları Fed'in faizi sabit tutması ve Powell'ın ipucu vermeyen konuşma yapması karşısında tepki olarak düşüş gösterdi. Ons altın 1980 dolar seviyelerinden 1969 dolara kadar geriledi. Şu sıralar 1974 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise ons altındaki düşüşün etkisiyle değer kaybetti ve 1793 liraya kadar geriledi. Şu sıralar 1797 liradan alıcı buluyor.


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