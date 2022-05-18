Altın yorum 18 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası baskı altında kalmayı sürdürürken; ons altın fiyatı şu dakikalarda 1809 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, 927 lira seviyesinde alıcı buluyor. Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onurcan Bal, altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri ve senaryoları Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün gerçekleştirdiği ‘şahin’ açıklamaları sonrası baskı devam ediyor. Başkan Powell verdiği mülakatta şahin tavrını sürdürürken, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek” şeklinde değerlendirdi.

Fed mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırımına gitmiş; Powell haziran ve temmuz ayı toplantılarında da 50 baz puan faiz artırımının gerçekleşebileceğine dair göz kırpmıştı. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 14-15 Haziran’da yapılacak. Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onurcan Bal, “Fed agresif tutumunu ve dolar değer kazanımını sürdürdüğü müddetçe ons altın üzerindeki baskının devam edebileceği ve olası yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır” şeklinde değerlendirdi.

Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1820 doları, en düşük ise 1807 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,32 oranında düşüşle 1809 dolarda hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altının fiyatı haftanın ikinci işlem gününde, gün içerisinde en yüksek 934,07 lira seviyesini, en düşük ise 917,28 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:01 itibarıyla yüzde 0,12 oranında düşüşle 927,30 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1533 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 297 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 923 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı.

ALTIN FİYATLARINDA BASKI SÜRECEK Mİ?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdürü

Fed üyeleri ve Fed Başkanı Powell’dan gelen şahin tonlu açıklamalar ve Fed’in daha agresif bir sıkılaşma kaydedeceğine ilişkin beklentiler küresel çaptaki fiyatlamalar ve ons altının seyri üzerinde etkili oluyor. Fed’in daha agresif bir tutum ortaya koymasına bağlı olarak dolar küresel çapta nisan ayı başından itibaren güçlü bir değer kazanımı ortaya koyuyor.

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Dolar endeksi (DXY) nisan ayı başında 97 – 98’li seviyelerde bulunurken, mevcut durumda 103 – 104 bandında yer alıyor. Enflasyon endişeleri ve Fed’e ilişkin beklentiler ABD tahvil faizlerinde yükselişi de beraberinde getiriyor. Mevcut durumda piyasalar Fed’in önümüzdeki birkaç toplantıda daha 50 baz puan faiz artırımına gitmesi ve yılın kalan bölümünde 25 baz puanlık faiz artırımlarıyla sıkılaşma sürecini devam ettirmesini öngörüyor. Ancak bu tarafta 50 baz puanlık faiz artırımlarının miktarını ve faiz artırımlarının ne kadar süreceğini enflasyonun seyri ve ekonominin genel görünümü belirleyecektir.

ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIFLADI

Rusya – Ukrayna savaşı ve artan endişelerle şubat ayından mart ayı ortalarına kadar yükselişlerin gözlendiği ons altında mart ortasından sonra düzeltme hareketleri etkili oldu. Enflasyon endişeleri, Fed’e ilişkin artan sıkılaşma beklentileri ve dolardaki değer kazanımı ons altını baskılayan temel gelişmeler olurken, ons altında nisan ortasından itibaren düşüşlerin hız kazandığı ve teknik görünümün zayıfladığı görülüyor.

Mart ayı içerisinde 1.900 dolarlı seviyelerde tutunma çabası içerisinde olan ons altın nisan ayında derinleşen satışlarla yeniden 1.850 – 1.800 dolar bandına kadar geri çekildi. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

Powell’ın açıklamaları sonrasında bugün ons altında zayıf seyir etkisini sürdürüyor. Küresel çapta artan enflasyon ve Fed başta olmak üzere merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alabilmek için daha agresif bir sıkılaşmaya gitmeleri ilerleyen süreçte de ons altın üzerinde baskının sürmesine yol açabilecektir.

BU SEVİYELER KRİTİK

Mevcut durumda 1.810 doların üzerinde işlem gören ons altında 1.800 dolar ve 500 günlük üssel ortalama (1.791 dolar) önemli destek noktalarıdır. 500 günlük üssel ortalama altında kapanışların yaşanması halinde satışların hız kazanabileceğini ve teknik görünümdeki bozulmanın derinleşebileceğini değerlendiriyoruz. Özellikle uzun vadeli ortalama altında dikkatli olunmalıdır. 500 günlük ortalama altında 1.775 - 1.750 dolar ve 1.720 dolar seviyeleri sırasıyla gündeme gelebilir. Ons altında tepki alımlarının gözlenmesi halinde 1.820 - 1.830 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olup, bu bölgenin aşılması halinde 1.836 dolar ile 200 günlük üssel ortalama (1856 dolar) direnç olarak takip edilecektir. 200 günlük üssel ortalama üzerindeki tutunmalarda toparlanma çabasının bir miktar güç kazandığı görülebilir. Bu durumda 1.870 - 1.890 dolar ve 1.910 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Fed agresif tutumunu ve dolar değer kazanımını sürdürdüğü müddetçe ons altın üzerindeki baskının devam edebileceği ve olası yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enflasyon gelişmeleri, merkez bankalarının atacağı adımlar ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenmeye ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.

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