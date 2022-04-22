gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan çeyrek altın fiyatları

Altının ons fiyatı Powell sonrası 2 haftanın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 915 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı agresif açıklamalar sonrası düşüş eğiliminde hareket ediyor. Başkan Powell yaptığı konuşmada, mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken; haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılma ihtimalini güçlendirdi. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1955 dolar seviyesini; en düşük ise 1929 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,82 oranında düşüşle 1935 dolardan işlem gördü.

Fed'in sıkılaşma politikasını izlemesi dünyada dolar varlıklarını güçlendirdiği için, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 919 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 925,97 lira seviyesini, en düşük ise 914,60 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:23 itibarıyla yüzde 0,75 oranında düşüşle 915,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1500 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 179 liradan işlem görüyor.

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