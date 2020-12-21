altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 21 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 464 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1880 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy; “Bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 460 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 469 lira seviyesinden başladı. Altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak haftaya yukarı yönlü başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 456.53 lira seviyesini, en yüksek ise 472.37 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.34 itibarıyla yüzde 0.70 oranında yükselişle 464.74 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 124 liradan satılıyor.

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İngiltere'de yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılması ons altını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1906 dolar seviyesini en düşük ise 1855 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.06 oranında düşüşle 1880 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrasında Başkan Powell’ın yaptığı, 2021 yılı içerisinde de öngörülemezlik durumunun devam edecek olmasının ve ekonomiler üzerindeki risklerin süreceğine dair açıklamaları sonucunda dolar endeksi 90’ın da altına gerilemiş ve ons altın 1.880 dolara kadar çıkmıştı.

Bu haftaya başlarken ise, dün İngiltere’den gelen yeni bir salgın haberinin küresel riskli varlıklar üzerindeki negatif etkilerini gözlemliyoruz. Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz.

Bundan önceki yorumlarda da hep bahsettiğim gibi; aşı çalışmaları hakkında gelen olumlu haberlerin bir şekilde ufak da olsa negatife dönmesi ya da koronavirüs salgınına dair yeni bir dalga oluşması halinde ons altının hızlı yükseliş yapması senaryosunun yeni haftaya başlarken gerçekleştiğini görüyoruz.

Ons altın için şu anda 1.900 dolar seviyesinde önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Aşmakta biraz zorlanıyor. Burayı aşması halinde ise 1.930 dolara doğru yükseliş görme ihtimal var; ancak bu yükseliş çok sert değil kademeli şekilde gerçekleşecektir. Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.

Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.

Gram altın yatırımcıları açısından baktığımızda ise, 90 üzerine yeniden çıkan dolar endeksi ve ons altındaki bu yukarı yönlü hareket şu anda önemli fırsatlar barındırıyor. Haftaya 472 TL seviyelerine yükseldikten sonra yeniden 470 TL’ye gerileyerek başlayan gram altının fiyatı, dolar endeksinin bu yükselişinden dolar/TL kurunun da etkilenmesi ve dolar/TL kurunun 7.72 TL direncini aşması halinde önemli getiriler sağlayabilir. Dolar/TL kurunun her ne kadar yılı 7.90 TL altında kapatacağını düşünsem de şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal.

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