10 Mayıs gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 487 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1834 dolar seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Bugün ve yarınki 2 işgünü süresince 1815 dolar altına bir sarkma olmaz ise yukarı yöndeki hareket yeniden kuvvetlenerek 1843 dolar üzeri aşılması tekrar test edilebilir görülüyor” dedi.

Şenay Zeren

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD tarımdışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesi sonrası, ons altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ile birlikte 489 lirayı aşarak yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde ise en yüksek 488.86 lirayı gördü. Yeni haftada da ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişle beraber yukarı hareketini sürdüren gram altın, gün içerisinde en düşük 484.12 lira seviyesini görürken; saat 11.06 itibarıyla yüzde 0.50 oranında yükselişle 487.12 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 280 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 484 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 488 lira seviyesinden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel enflasyon endişeleri ons altın fiyatını desteklemeyi sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1839 dolar seviyesini, en düşük ise 1830 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.22 oranında yükselişle 1834 dolardan işlem gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin hareketi altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürülürken; ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesi önemli olacak.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK 2 GÜN!

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz hafta 1769 - 1777 - 1784 dolar seviyelerinin istikrarlı şekilde aşılması ile ons altın 1843 dolar seviyesinde hafta içindeki en yüksek değerini görmüştü. Ardından gelen bir satış dalgası ile bu haftaya sabah saatlerinde 1835 dolar seviyelerinde başlayan ons altın şu anda kritik bir direnç seviyesi ile karşı karşıya.

ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksi düşüş trendinde iken bu 1835 dolar seviyesinin yukarı yönde kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz. Bugün ve yarınki 2 işgünü süresince 1815 dolar altına bir sarkma olmaz ise yukarı yöndeki hareket yeniden kuvvetlenerek 1843 dolar üzeri aşılması tekrar test edilebilir görülüyor.

Dikkat çeken nokta; ABD 10 yıllıkları nisan ayının son haftasına girdiğimiz zaman yüzde 1,59 seviyesinde iken ons altın ile kesiştikleri seviye 1774 dolar idi. Şu anda son durumda ise ABD 10 yıllıkları yine aynı seviyede ancak bu sefer buna karşılık gelen ons altın fiyatı 1834 dolar. Bu durum gösteriyor ki uzun zamandan bu yana öngörülerimizde bahsetmiş olduğumuz ons altının yükseliş patikası geçen hafta sonu itibariyle gündeme gelmiş oldu. Artık ABD 10 yıllıkları ve ons altın denge seviyesi ons altın lehine bozulmuş vaziyette. Bu ana trendin devamı, yukarıda bahsettiğim 1843 doların aşılması ile kuvvetlenebilir.

Bu hafta içerisinde ABD tarafından gelecek sınai üretim, perakende satışlar ve enflasyon verileri de ABD ekonomisine dair pozitif sinyaller verirse ons altındaki bu yükselişin kuvvetlenmesi önümüzdeki haftaya sarkabilir. Bu hafta ons altının hem aşırı alım bölgelerinde olması hem de ABD verileri nedeniyle pozisyon almaktan ziyade izleme durumunda olmak nispeten daha avantajlı olabilir.

Gram altın için geçen hafta 488TL seviyesi üzerinde durmuştum nitekim haftanın son işlem gününde haftanın en yüksek seviyesi olan 489TL fiyatı görüldü. Bu durum bize gram altının bundan sonraki seyri için önemli bir fikir verdi. Güne başlarken sabah saatlerinde 488TL-489TL fiyatlaması var. Hem ons altındaki hafif geri çekilmeler hem de şu anda dolar/TL kurunda aşırı bir oynaklık riski olmaması gram altın için sakin bir hafta geçirilmesi konusunda beklentimi kuvvetlendiriyor. Sonrasında ise ilerleyen haftalarda hem ons hem de dolar/TL kuru eşliğindeki artışlar etkisiyle 500TL’nin çok uzak olmadığını düşünüyorum.

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