altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 6 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1956 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, “Senatoda kalan iki koltuk Demokratlara geçerse, daha fazla mali teşvik paketinin önü açılabilir ve bu durum altının yukarı yönde hareketini önümüzdeki dönem için destekleyebilir. Sonuca bağlı olarak altında hareketlilik oluşabilir” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 463 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 461 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 459.76 lira seviyesini, en yüksek ise 464.37 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.53 itibarıyla yüzde 0.44 oranında düşüşle 460.81 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 103 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1956 dolar seviyesini en düşük ise 1941 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.35 oranında yükselişle 1956 dolardan işlem gördü.

“ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK OLUŞABİLİR”

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Altın fiyatları, ABD Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçiminin sonucunu bekliyor. Sonuçlara dair sayım başladı ve en son gelen habere göre Demokratların önde olduğu ifade ediliyor. Senatoda kalan iki koltuk Demokratlara geçerse, daha fazla mali teşvik paketinin önü açılabilir ve bu durum altının yukarı yönde hareketini önümüzdeki dönem için destekleyebilir. Sonuca bağlı olarak altında hareketlilik oluşabilir.

Bugün için Fed'in aralık ayında yapmış olduğu toplantısının tutanakları da açıklanacak. Tutanaklar, toplantının satır aralarını görmemiz açısından izlenmeli. Tabii bugünün gündeminde seçim olduğu için tutanakların etkisi sınırlı kalabilir düşüncesindeyim. Yeni yıla piyasalar güçlü başlayamadı. Aşılama sürüyor, dağıtımı devam ediyor ancak dünya genelinde virüs vaka sayısındaki artış piyasaları tedirgin etmekte. Avrupa’da önlemler arttırıldı ve bu durum pek iç açıcı değil.

Kısacası aşılamanın etkisi kısa vadede toparlanmayı desteklemezse bu durum piyasaları negatif etkileyebilir ve altında da yukarı yönde hareketlenme oluşabilir. Korku endeksi olarak izlediğimiz VIX endeksinde de yükseliş var ve Dolar endeksi zayıf seyrediyor. Bu faktörlerde altının yukarı yönlü trendini korumasını sağlıyor.

Ons altın için 1962 dolar direnç olabilir ve bu direnci aşamadığı sürece yükselişinde zayıf kalabilir. Buna karşın, geri çekilmelerde sınırlı kalıyor, olası düşüşün devamında 1936 – 1924 dolar destek noktaları karşımıza çıkabilir. Psikolojik destek noktası ise 1900 dolar olarak görülüyor. Teknikte kısa vadeli pozitif görünüm sürmekte ancak belirttiğim direnç aşılamazsa altın temkinli duruşunu korumak isteyebilir.

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