gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 20 Mayıs altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 503 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1871 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan; altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketliliği Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 508 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 504 lira seviyesinden başlamıştı. Dolar kurunda yaşanan düşüş eğilimine bağlı olarak dünkü fiyatına göre değer kaybeden gram altın, gün içerisinde en yüksek 508.07 lira seviyesini görürken; en düşük ise 502.48 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 14.09 itibarıyla yüzde 0.42 oranında düşüşle 503.45 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 364 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasaları kapalıyken Asya piyasalarında 510.43 lira seviyesine kadar yükselerek 09 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Enflasyonist baskılarla Fed'in öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentileri altının ons fiyatını baskılarken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1879 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1863 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında yükselişle 1871 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA ‘FED’ ETKİSİ

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Nisan ayındaki ABD Merkez Bankası’nın toplantısını içeren tutanaklarda, varlık alımlarını küçültme konusunda bir tartışma olasılığının işaret edilmesi yatırımcılar değerlendirmektedir. Fed tutanaklarında; “Bir dizi katılımcı, ekonomi komitenin hedeflerine doğru hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse, önümüzdeki toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini öne sürdü". ifadesi ile beraber altın ve Hazine getirileri yükselirken, altın 4 aylık zirve seviyelerinin yakınlarında bir yerlerde sabit bir görüntü çiziyor.

Fed’in hale tapering konusunda harekete geçme konusu ortada bir yerlerde duruyor. Altın fiyatlarının da tepkisel davranışı belirsiz, enflasyonla doğrusal ilişki de konjonktürel değişiklik gösterebiliyor. Ancak ekonominin gelişimi ve her ne kadar geçici görülse de ABD’nin organik enflasyon oranını da yukarı çekebilecek fiyat gelişmeleri Fed’i faiz artırımını daha erken düşünmeye iten bir durum oluşturabilir.

Tutanaklar, 3 hafta öncesinin ekonomik durumunu yansıtmakla beraber, Powell hatırlanacağı gibi söz konusu toplantının basın açıklamasında azaltma hakkında konuşmaya başlamak için erken olduğunu söylemişti. Yeni model tapering etkisini, özellikle altın fiyatları açısından güncel konjoktürel durumu ele alarak, özellikle de enflasyon beklentileriyle ilişkiyi değerlendirerek ele almak gerekecektir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler