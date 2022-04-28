gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 28 Nisan altın fiyatları

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Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi sürüyor

28.04.2022 - 13:11
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Altının ons fiyatı 2,5 ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda 1899 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise, 898 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı 1872 dolara kadar gerileyerek, 17 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşmada daha da agresifleşeceği beklentisinin fiyatlanması ön planda yer alıyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Çin’de Covid-19 ile ilgili haber akışları piyasalar tarafında takip edilmeye devam ediyor. 

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1891 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 1899 dolarda işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 899 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 893 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 900,63 lira seviyesini, en düşük ise 890,05 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:08 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 898,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1476 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 77 liradan işlem görüyor.

 


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