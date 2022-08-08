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Altın fiyatlarında Fed baskısı!

08.08.2022 - 13:17
Altın fiyatları 8 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Yeni haftada altında Fed baskısı sürerken; ons altın fiyatı şu dakikalarda 1777 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda 1026 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle baskı altına girdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarının yol haritasını belirlerken enflasyon verisiyle beraber izlediği en önemli veri olan tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle, Fed’den eylül ayı toplantısından gelecek faiz artırımı 75 baz puan olarak öne çıktı. Kritik veri sonrası dolar endeksi kuvvetlenirken, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti; altın fiyatları ise düşüşe geçti. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında Fed baskısı sürerken; haftanın en kritik verisi çarşamba gibi Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan ABD temmuz ayı enflasyonu… Haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesini yenileyen ABD enflasyonunun, temmuz ayında yüzde 8,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

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ALTIN FİYATLANDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1779 doları, en düşük 1771 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,11 oranında yükselişle 1777 dolardan hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1022 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1024 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1027,43 lira seviyesini, en düşük ise 1019,43 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:08 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1026,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1691 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 957 liradan satılıyor.

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